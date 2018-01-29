Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yunanistan'da rakip partili vekillerin aracı kaza yaptı

    Yunanistan'da rakip partili vekillerin aracı kaza yaptı

    DHA
    29.01.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’ın Sakız Adasında bu sabah meydana gelen ilginç trafik kazasında Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Andreas Mihailidisin arabası, Yeni Demokrasi (YD) milletvekili Notis Mitarakisin arabasıyla çarpıştı.

    Yoldaki "DUR" işaretini ihlal eden SYRİZA milletvekilinin arabası YD milletvekilinin arabasına çarparak maddi hasara yol açtı. Kaza gerçekleştiği sırada Atina'da bulunan Yeni Demokrasi milletvekili Notis Mitarakis'in arabasını yardımcısı sürüyordu. Kazanın ardından ilk anki gerginlik dağıldıktan sonra milletvekilleri birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

    Sürücü arabadan inip SYRİZA milletvekiliyle karşılaşınca Notis'i hedef almıştın değil mi?" diye sordu, bunun üzerine SYRİZA milletvekili Mihailidis "Arabanızın sağlam olup olmadığını ölçmek istemiştim. Meğerse politik argümanlarınız gibi hemen çökeriyor" diye cevap verdi.

    Olayı öğrenen Notis Mitarakis "Açıkça belli oluyor ki günlük basit sorunlarda bile mesuliyet SYRİZA'nındır. Şimdi zararı ödemesi gerekecek" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

    Etiketler: haberler , son dakika , SON HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri