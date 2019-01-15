Yunanistan’da koalisyon çöktü
Atina ile Üsküp arasında 27 yıldır süregelen isim anlaşmazlığını çözen “Prespa Anlaşması” Yunanistan’da siyasi krize yol açtı. Sağ çizgideki ANEL’in lideri Savunma Bakanı Panos Kammenos istifa edip, hükümetten ayrıldı.
YUNANİSTAN’da yaklaşık dört yıldır iktidarda olan koalisyon hükümetinin ömrü dün sona erdi. Koalisyonun küçük ortağı popülist milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, ‘Makedonya sorunu’ yüzünden dün hem bakanlık görevinden istifa ettiğini hem de hükümetten desteğini çektiğini açıkladı. Kammenos, Atina ile Üsküp arasında geçen yıl imzalanan ve NATO ile AB üyelik yolunun açılmasına karşılık olarak, Makedonya Cumhuriyeti’nin ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirilmesini öngören “Prespa Anlaşması”na karşı çıkıyordu.
GÜVENOYU İSTEYECEK
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Savunma Bakanlığı’na düne kadar Genelkurmay Başkanı olan Koramiral Evangelos Apostolakis’ı atadı. Hafta içinde paralementodan güvenoyu isteyeceğini söyleyen Çipras, güvenoyu alacağına inandığını ve seçimlerin normal şekilde ekim ayında yapılacağını belirtti. Çipras ayrıca Prespa Anlaşması’nı ‘vatansever’ bir anlaşma olarak tanımladı.
300 üyeli Yunan Parlamentosu’nda Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) 145 milletvekili bulunuyor. Aleksis Çipras’ın iktidarda kalabilmesi için en az 6 milletvekilinin daha desteğini alması gerekiyor.
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ İÇİN OLUMLU GELİŞME
Kammenos’un istifası Türk-Yunan ilişkileri için olumlu bir gelişme teşkil ediyor. Kammenos, gerek icraatı, gerekse Türkiye aleyhindeki ağır hakaretler de içeren açıklamaları yüzünden ilişkilerde gerginlikler yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle, her yıl ocak ayı sonlarında, askeri helikopter ya da savaş gemisi ile Kardak kayalıkları bölgesi yakınına giderek denize çelenk atma şovu, Ege’de gergin saatlerin yaşanmasına yol açmıştı.
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