Yunanistan'da gündem Kardak!

YUNAN gazeteleri “Ankara sıcak olay ile flört ediyor” (Kathimerini), “Erdoğan Ege’de ateş yakıyor” (Ta Nea), “Erdoğan’ın Kardak çıkarması” (Elefteros Tipos), “Ege’de kabadayılık” (Efimerida Sintakton) ve “Ege’de ağır tahrik” (Filelefteros) manşetleri ile yayınlandılar.

NATO’YA ŞİKÂYET

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye’yi şikâyet etmesinin beklendiği ileri sürüldü. Kammenos’un, Brüksel’de beraberinde “Ege’deki Türk ihlalleri” iye ilgili Yunan iddialarını içeren kabarık bir dosya ile gittiği belirtildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyaretinde, Amerikan heyetinde Atina Büyükelçisi Jeffry Paiat’in da bulunması dikkat çekti. Yunan başkentinde “ABD’nin Atina Büyükelçisi’nin de Ankara’ya gitmesi, Ege ve Kıbrıs’taki son durumun görüşüleceğini gösteriyor” yorumları yapıldı.

PANGALOS’UN TÜRK DÜŞMANLIĞI

1996 Kardak krizinde Yunan Dışişleri Bakanı olan, 1999’da ise “Öcalan skandalı” nedeniyle dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından bu görevden alınan Teodoros Pangalos, Türklere karşı düşmanlığını dile getirmek için son Kardak gerilimini fırsat saydı.

Pangalos Skai radyosuna “İyi Türk sadece ölü Türk’tür. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi bir Türk tanımadım. Temel değerlerden yoksunlar. Türk’ün hukuk kavramı yok” dedi.

DURUM SAKİN

Atina Haber Ajansı (ANA) Yunan Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Kardak bölgesinde bugün herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını, sadece bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin Türk karasuları, iki Yunan Sahil Güvenlik teknesinin de Yunan karasuları içinde seyrettiklerini belirtti.

DENİZ KUVVETLERİ HAREKETE GEÇTİ... KUŞ UÇMAYACAK

DHA'nın haberine göre Aydın’ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası’na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili’ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü.

Yunanlar da geçen 21 Ocak’ta, kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı.

Gümüşlük’te yaşayan avukat Göray Karadut, "Bölgede yıllarca balıkçılar, barış ve huzur içinde avlanmışlar. 1996 yılında çıkan Kardak krizinin ardından her iki ülke de kayalıklara sahip çıkmaya çalışırken, olan yine balıkçıya ve bölge halkına oluyor. Tabii ki toprağımızı korumak zorundayız. Çavuş Adası’na yapılacak gözetleme kulesi sadece Kardak için değil, aynı zamanda bölgede yoğun biçimde gerçekleşen insan kaçakçılığına da ciddi bir önlem olarak hizmet verecek. Ben de teknemle zaman zaman denize çıkarak, balık avlıyorum. Huzur ve barış, her iki ülkenin geleceği için önemli" dedi.

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