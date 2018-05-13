Yunanistan’da FETÖ tahliyesi
Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesi, salı günü iltica hakkı tanınan darbeci eski binbaşı Ahmet Güzel’in idari tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden büyük bir gizlilikle tahliye edildiğini yazdı.
Gazete, FETÖ’cü Ahmet Güzel’in geçen perşembe günü nezarethaneden bir polis aracına bindirilip, geçen 26 Nisan’da tahliye edilen darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın da kaldığı eve götürüldüğünü belirtti. Darbeci askerler için tahsis edilen ev, Yunan medyasına göre Atina yakınlarında bulunuyor. Evin korunması için yaklaşık 90 polis görev yapıyor. Bu arada sıkı gözetim altında tutulan Özkaynakçı’nın geçen hafta, Yunan polisinin refakatinde Atina Olimpiyat Köyü’ne gelerek, nezarathanede bulunan diğer darbeci askerleri ziyaret ettiği öğrenildi. Diğer darbeci askerlerin 18 aylık idari tutukluluk süresi mayıs sonuna kadar doluyor.
Darbeci askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin nihai kararı ise Yunan Danıştay’ı verecek.
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