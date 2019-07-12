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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yunanistan’da ani fırtına 6 can aldı

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Yunanistan’da ani fırtına 6 can aldı

TÜRK turistlerin de sıklıkla tercih ettiği Kuzey Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadası’nda şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti.

50 kişinin de yaralandığı olayda çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Yaşananlar üzerine bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ülkenin yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis dünkü randevularını iptal etti. Hava sıcaklığı 37-38 derecelerde seyrederken çıkan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli fırtınada onlarca ev su altında kaldı. Bazı evlerin de çatıları uçtu. Fırtına sırasında Halkidiki’ye yaklaşık 5 bin yıldırım düştü. Meteoroloji uzmanı Yanis Kallianos, “Çarşamba gecesi 6-7 bofor şiddetinde esen lodos yüzünden hava sıcaklığı çok yükseldi ve nem oranı düştü. Aynı anda Halkidiki semalarına Balkanlar’dan gelen ve nem oranı çok yüksek olan yıldırımlar düşmeye başladı. Lodos, yıldırımlar ile çarpıştı. Bu çarpışma da çok şiddetli yağmur ve fırtına getirdi” değerlendirmesinde bulundu. 

YUNAN BALIKÇI KAYIP

11 bofor şiddetindeki fırtınada, sağanak yağmur nedeniyle çatısı çöken bir restorandan Romanya vatandaşı bir anne ile 8 yaşındaki oğlunun cesedi çıkarıldı. Azgın suların sürüklediği bir karavanda ise Çekya vatandaşı çiftin cesetleri bulundu. Şiddetli fırtınada devrilen bir ağacın altında kalan Rusya vatandaşı 39 yaşındaki baba ile 2 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti. Kayıp olduğu açıklanan Yunan bir balıkçıya da ulaşılmaya çalışılıyor.

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