Yunanistan’da ani fırtına 6 can aldı
TÜRK turistlerin de sıklıkla tercih ettiği Kuzey Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadası’nda şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti.
50 kişinin de yaralandığı olayda çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Yaşananlar üzerine bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ülkenin yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis dünkü randevularını iptal etti. Hava sıcaklığı 37-38 derecelerde seyrederken çıkan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli fırtınada onlarca ev su altında kaldı. Bazı evlerin de çatıları uçtu. Fırtına sırasında Halkidiki’ye yaklaşık 5 bin yıldırım düştü. Meteoroloji uzmanı Yanis Kallianos, “Çarşamba gecesi 6-7 bofor şiddetinde esen lodos yüzünden hava sıcaklığı çok yükseldi ve nem oranı düştü. Aynı anda Halkidiki semalarına Balkanlar’dan gelen ve nem oranı çok yüksek olan yıldırımlar düşmeye başladı. Lodos, yıldırımlar ile çarpıştı. Bu çarpışma da çok şiddetli yağmur ve fırtına getirdi” değerlendirmesinde bulundu.
YUNAN BALIKÇI KAYIP
11 bofor şiddetindeki fırtınada, sağanak yağmur nedeniyle çatısı çöken bir restorandan Romanya vatandaşı bir anne ile 8 yaşındaki oğlunun cesedi çıkarıldı. Azgın suların sürüklediği bir karavanda ise Çekya vatandaşı çiftin cesetleri bulundu. Şiddetli fırtınada devrilen bir ağacın altında kalan Rusya vatandaşı 39 yaşındaki baba ile 2 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti. Kayıp olduğu açıklanan Yunan bir balıkçıya da ulaşılmaya çalışılıyor.
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