Yunanistan’da alarm
İçişleri Bakanlığı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 asker için toplam 32 milyon TL (darbeci asker başına 4 milyon TL) ödül koyması üzerine, Yunan güvenlik birimlerinin ‘alarm’ durumuna geçtiği ileri sürüldü.
Yunan medyasında (Real News ve Proto Thema gazeteleri) yer alan haberlerde, darbeci 8 askerin korunması ile ilgili planların yeniden gözden geçirildiği ve yeni önlemler alındığı iddia edildi.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde darbeci askerler Gençay Böyük, Ahmet Güzel, Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Bilal Kurugül ve Mesut Fırat’ı 4’er milyon TL ödül konulan ‘kırmızı kategori’ye dahil etmişti. Yunanistan bugüne kadar darbeci askerlerden dördüne mülteci statüsü tanıdı. Darbeciler, yaklaşık 8 aydır 80-100 güvenlik personelinin koruması altında gizli yerlerde barındırılıyor.
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