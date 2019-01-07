Yunanistan'da ABD Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı
Yunanistan'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan anarşist 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD Büyükelçiliği binasına kırmızı boya kutusu fırlatarak saldırı düzenledi.
Bina çevresine motosikletle gelen 10 kişilik grup binanın kapısına içi kırmızı boya dolu cam şişeler fırlattı ve kaçtı.
Olayın ardından polis 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ruvikonas, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada saldırı üstlendiğini bildirdi.
Grup, ABD'nin IMF aracılığı ile Suriye'deki rolünü ve emparyalist tutumunu eleştirmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.
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