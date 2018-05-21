Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurtdışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı.
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı deniz kıyısında şüpheli 2 kişiyi fark eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Jandarma ekipleri üzerinde dalgıç kıyafetli şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası buldu.
Cezayir uyruklu A.S. ve L.S.'nin yüzerek Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle