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    Yunanistan'a Türkiye'den iltica başvurusu arttı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    12.02.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Geçen yıl Yunanistan’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarının sayısı 1.827 olarak belirlendi. Yunanistan İltica Dairesi eski Müdürü Maria Stavropulu, 2017 yılında 1.800’den fazla  TC vatandaşının iltica talebinde bulunduklarını söyledi. Stavropulu, 2016’ya kıyasla önemli bir artışın söz konusu olduğunu vurguladı.

    BÜYÜK BÖLÜMÜ FETÖCÜLER

    2016’da 15 Temmuz darbesinden 31 Aralık’a kadar Yunanistan’a kaçan TC vatandaşlarının sayısı 153 idi. Edinilen bilgilere göre, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarının çok büyük bir bölümünü FETÖ’cüler oluşturuyor. Resmen açıklanmamakla birlikte, bugüne kadar bu başvurulardan 1 veya 4’ünün kabul edildiği ileri sürüldü. 

    Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerden yaklaşık 20’sinin avukatlığını üstlenen Andonis Spathis’e göre, ülkede bulunan FETÖ’cülerin kesin sayısı bilinemiyor. Spathis, iltica talebinde bulunanlar arasında, gazeteci, öğretmen, devlet ve banka memurlarının olduğunu söyledi.

    PENSİLVANYA’DAN HEYET GELDİ

    Bu arada, Pensilvanya’dan bir grup FETÖ'cü geçen Ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan’a geldi. Yunan medyasındaki haberlere göre, Atina ile Selanik’de en az 15 FETÖ’cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etti.

    Heyette 'Kimse Yok mu' derneğinin  ABD’deki devamı sayılan 'Embrance Realif' adlı örgütün üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Heyet üyeleri, Kathimerini gazetesine, Yunanistan’daki FETÖ’cülere yardım ulaştırabilme yolları aradıklarını söyledi.

     

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    Etiketler: Türkiye , Yunanistan , FETÖ , iltica
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