Yunanistan'a Türkiye'den iltica başvurusu arttı

BÜYÜK BÖLÜMÜ FETÖCÜLER

2016’da 15 Temmuz darbesinden 31 Aralık’a kadar Yunanistan’a kaçan TC vatandaşlarının sayısı 153 idi. Edinilen bilgilere göre, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarının çok büyük bir bölümünü FETÖ’cüler oluşturuyor. Resmen açıklanmamakla birlikte, bugüne kadar bu başvurulardan 1 veya 4’ünün kabul edildiği ileri sürüldü.

Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerden yaklaşık 20’sinin avukatlığını üstlenen Andonis Spathis’e göre, ülkede bulunan FETÖ’cülerin kesin sayısı bilinemiyor. Spathis, iltica talebinde bulunanlar arasında, gazeteci, öğretmen, devlet ve banka memurlarının olduğunu söyledi.

PENSİLVANYA’DAN HEYET GELDİ

Bu arada, Pensilvanya’dan bir grup FETÖ'cü geçen Ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan’a geldi. Yunan medyasındaki haberlere göre, Atina ile Selanik’de en az 15 FETÖ’cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etti.

Heyette 'Kimse Yok mu' derneğinin ABD’deki devamı sayılan 'Embrance Realif' adlı örgütün üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Heyet üyeleri, Kathimerini gazetesine, Yunanistan’daki FETÖ’cülere yardım ulaştırabilme yolları aradıklarını söyledi.

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