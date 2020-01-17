Yunanistan’a kedi sever Cumhurbaşkanı

Başbakan Kiriakos Miçotakis, görev süresi şubat ayında sona erecek Prokopis Pavlopulos’un yerine, 64 yaşındaki hukukçu Sakellaropulu’yu aday gösterdi. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras da, her ne kadar daha önce Pavlopulos’un bir dönem daha görevde kalmasını istese de, Sakellaropulu için 22 Aralık’ta Parlamento’da yapılacak ilk tur oylamada ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıkladı. Bazı küçük partiler tarafından da desteklenen Sakellaropulu’nun, 300 üyeli parlamentoda ilk turda gereken 200 üzerinde oy alarak cumhurbaşkanı olması bekleniyor. Sakellaropulu, Selanik doğumlu ve Yunanistan’ın ilk kadın Danıştay Başkanı. Sosyal medya hesabı olan, seyahatleri ve sinemayı seven, çevre konularında da son derece duyarlı olan Sakellaropulu, aynı zamanda hayvanseverliği ile tanınıyor. Özelikle de kedileri çok seviyor. Medya bu yüzden Sakellaropulu’ya ‘cat lady’ adını taktı.