Yunanistan’a kaçanların sayısı 3 bini geçti
15 TEMMUZ darbe girişiminden bu yana çoğu FETÖ şüphelisi yaklaşık 3 bin 200 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, sadece haziranda 411 kişi Yunanistan’a kaçtı. Bu sayı, ocakta 122, şubatta 128, martta 143, nisanda 114, mayısta 231’di.
Yılbaşından temmuz başına kadar Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 1152’ye ulaştı. 2017’de 1827, 2016’da da 15 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu.
15 Temmuz 2016’dan önce tablo çok farklıydı. Yunanistan’a kaçan vatandaşların sayısı 2013’te 17, 2014’te 41 ve 2015’te 42 idi.
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