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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
06.07.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Yunanistan yarın sandık başına gidiyor

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Yunanistan yarın sandık başına gidiyor

Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yarın 59 seçim bölgesinde kurulacak 21 bin 478 sandıkta, 07.00-19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek seçime, 20 siyasi parti katılacak. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Son anketlere göre seçim yarışı, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90'larda damgasını vurmuş isimlerden Miçotakis'in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis'in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis'in, partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali bulunuyor.

Bu durumda, "ülkenin en genç başbakanı" olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına ana muhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.

EKONOMİ VE KUZEY MAKEDONYA

Çipras, seçim öncesi son konuşmasını başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda gerçekleştirirken, Miçotakis ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te halka seslendi.

Halkı oy kullanmaya davet eden iki liderin de gündeminde ekonomi politikaları ve Kuzey Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşması vardı.

İktidara geldiği dönemde ekonomik kriz ve kurtarma paketlerinin ağırlığı altında bulunduklarını belirten Çipras, "Bugün 4 yıl sonra biz buradayız ancak IMF şahinleri artık ülkede değil. Troykanın teknokratları bizim adımıza karar vermiyor. Yunanistan yeniden Yunanlara ait." diye konuştu.

Çipras, kriz döneminde kimlerin iktidarda olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğine işaret ederek, "Ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarlayanları yeniden direksiyon başına geçirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Özellikle muhafazakar kesimler tarafından eleştirilen Kuzey Makedonya ile isim anlaşmasını savunan Çipras, "Kimsenin cesaret edemediği yolları cesaret ve vatanseverlikle açtık. Prespa Anlaşmasıyla, Antik Yunan Makedonya'nın tarihi geri alınarak milliyetçi ve irrasyonel iddialara son verildi." diye konuştu.

Artık kuzey sınırlarında dost bir ülke bulunduğunu ifade eden Çipras, "O ülkenin (Kuzey Makedonya) hava sahasını Yunan savaş uçakları koruyor, Türklerinki değil. O ülke artık, Yunan mirasının sembol ve figürleri üzerinde hak iddia etmiyor." dedi.

ND partisi Başkanı Miçotakis ise halkı sandığa gitmeye çağırarak, "Sandıkları milyonlarca oyla doldurmalıyız. Kayıp yok, bahane yok, plaja gitmek yok." açıklamasında bulundu.

Seçimden büyük zaferle, tek başına iktidar olarak çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Miçotakis, "Bizi bekleyen çok iş var. Eğer her şeyi değiştirmek istiyorsak sizden güçlü bir yetkiye ihtiyacım var." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis, isim anlaşması konusunda hükümeti eleştirerek, "Gerçek, hakiki Makedonya için güçlü bir mücadele vereceğiz ve bazılarının Yunan halkının desteğini almadan imzaladığı bu kötü anlaşmanın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

HÜKÜMET SENARYOLARI

Öte yandan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu ittifak partisi Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve AP seçimlerinde kan kaybına uğrayan aşırı sağ Altın Şafak partilerinin de yeni dönemde Mecliste yer alacağı tahmin ediliyor.

Anketlerde, Kiriakos Velopoulos'un liderliğini yürüttüğü bir diğer aşırı sağ Yunan Çözümü (Ellinki Lisi) ve SYRIZA'nın ilk döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürütürken ismini duyuran ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 de barajı geçme ihtimali bulunan partiler arasında gösteriliyor.

Yeni dönemde ülkenin tek başına iktidarla mı yoksa koalisyon hükümetiyle mi yönetileceği sorusunun cevabını ise meclise girmeyi başaracak parti sayısı verecek.

Seçime, Batı Trakya Türk Azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.

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