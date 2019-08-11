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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
11.08.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Yunanistan yangınla boğuşuyor

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Yunanistan yangınla boğuşuyor

Yunanistan'ın Mora Yarımadası bölgesinde yer alan Paşa Adası'nda çıkan orman yangını sebebiyle civardaki kamp alanları ve oteller için tahliye emri verildi.

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  • Yunanistan yangınla boğuşuyor
  • Yunanistan yangınla boğuşuyor
  • Yunanistan yangınla boğuşuyor
  • Yunanistan yangınla boğuşuyor
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Yunanistan'ın popüler turizm noktalarından olan Paşa Adası'nda çıkan orman yangını sebebiyle bölgede alarm seviyesi 5'e yükseltildi.

Paşa Adası'nda çalılık alanda çıkan yangın güçlü rüzgar sebebiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri turizm cennetinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bölgede etkili olan rüzgar ve sıcak hava dalgası sebebiyle Yunan yetkililer bu hafta sonu için kırmızı alarm uyarısında bulundu.

Yangın sebebiyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkenin birçok bölgesinde orman yangınları görülebileceğine dair uyarı yayınladı ve alarm seviyesini 5'e yükseltti.


Başkent Atina'nın kuzeyinde yer alan Marathon'da da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yunanistan'da halka Yunanca ve İngilizce olarak, "Yangına sebep olabilecek her türlü durumdan kaçının" mesajı gönderildi.

İNGİLTERE UYARDI

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da tatil yapan İngiliz turistleri orman yangınları sebebiyle uyardı ve vatandaşlarına Yunan otoritelerin talimatlarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl Attika'da çıkan yangın sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Attika Yangını, Avustralya'da 2009'da çıkan ve 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından 21'inci yüzyılın en ölümcül ikinci yangın felaketi olarak kayıtlara geçmişti.

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