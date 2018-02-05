Yunanistan ve Rum yönetimine uyarı

Çavuşoğlu, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Yunanistan ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi için çalışmalar yaptıklarına ilişkin sözlerine tepki göstererek, “Yunanistan ile Kıbrıs adası arasında deniz sınırı yoktur. Bu aşırı ve gerçekçi olmayan talepler, uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır” dedi.

KITA SAHANLIĞI

Hiçbir yabancı ülkenin ya da firmanın Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yasadışı hiçbir bilimsel araştırma yapamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de deniz sınırları konusunun, sadece bölgedeki tüm devletlerin anlaşması halinde halledilebileceğini belirtti. Rumların tek taraflı ilan ettikleri MEB’in 6. parselindeki sondaj çalışmalarına da dikkat çeken Çavuşoğlu “Bu bölgenin bir bölümü Türk kıta sahanlığı içindedir. Kıta sahanlığımızda yasadışı herhangi bir arama ya da sondaj çalışmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

DARBECİ ASKERLER

Mevlüt Çavuşoğlu demecinde, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün sonra askeri bir helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan ve Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin Türkiye’ye iade edilmemelerini kararlaştırdığı 8 FETÖ’cü asker konusunda da şunları söyledi: “Yüksek Mahkeme’nin kararı Uluslararası hukuk ilke ve örnekleri ile bağdaşmıyor. Bu karar, suçluları cezasız bırakmaktadır ve kurbanların da haklarını ihlal etmektedir. Yunan dostlarımızın yardımı ile darbecileri Türk adaletinin huzuruna çıkarma yollarını aramaya devam edeceğiz.”