Yunanistan Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı
Alman ARD kanalı için çalışan iki Alman gazeteci, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 'yasak bölgede' Yunanistan tarafından gözaltına alındı. Alman Der Spiegel gazetesi, Alman gazetecilerin bölgede mülteci rotası konusunda haber yapmak için bulunduklarını yazdı.
Alman gazetecilerin cuma günü Türkiye sınırındaki Dimetoka kasabası yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi.
Yunan makamları Alman gazetecilerin kimliklerini açıklamazken, gözaltına alınanların 33 yaşındaki erkek ve 31 yaşında bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Alman gazetecilerin bölgede mültecilerin kullandığı rotaya ilişkin bir haber yapmak istedikleri iddia edildi.
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