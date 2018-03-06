Yunanistan Meclisinde ‘Novartis’ komisyonu

ÇOĞUNLUĞUNU hükümetin ana ortağı SYRIZA partisinin oluşturduğu toplam 21 milletvekilinden oluşan komisyon, ilk toplantısını bugün mecliste yaptı. SYRIZA milletvekili Theodoris Driças’ın başkanlığını yaptığı komisyonun ilk toplantısı basına kapalı yapıldı. Bazı Yunan gazetelerinde ise eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un dava dosyasındaki gizli tanıkların kimliğinin açıklanmasını talep eden dilekçesinin ele alındığı yönünde haberler yer aldı.

ZARAR 23 MİLYAR EURO

Hükümet yetkilileri, olayı ‘Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı’ olarak nitelendirirken, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen tüm isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri ayrıca edinilen haksız kazancın devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu savunuyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yüksek fiyattan ve gereğinden fazla ilaç alımı sebebiyle Yunan hazinesine zararın 23 milyar euroya ulaştığını ifade etmişti.

İFTİRA DAVASI AÇMIŞLARDI

Yunanistan meclisi, uzun tartışmalara neden olan bir genel kurul sonunda 50 milyon euroluk rüşvet iddialarını içeren ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras dahil 10 politikacının isminin geçtiği dava hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına karar vermişti.

Meclise sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında, merkezi İsviçre’de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasinin (ND) bir dönem başkanlığını da yapan milletvekili Andonis Samaras, adının soruşturmaya haksız yere karıştırıldığını savunarak, Başbakan Çipras hakkında iftira davası açmıştı. Ayrıca, soruşturmada adı geçen dört politikacı da haklarında iddiada bulunan gizli tanıklara iftiraya suçlamasıyla mahkemeye başvurmuştu.