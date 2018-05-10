Yunanistan Haydar Mengi’yi serbest bıraktı
Selanik İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı, geçen 13 Nisan’da Yunanistan-Makedonya sınır kapısında yakalanan eski Kuşadası Marinası Müdürü Haydar Mengi’yi (62) “Avrupa’da yasal olarak ikamet ettiği” gerekçesiyle serbest bıraktı.
‘Turban skandalıyla’ gündeme gelen, hakkında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mengi, Türkiye’deki mahkeme kararının siyasi olduğunu, gördüğü baskılar yüzünden Türkiye’den ayrıldığını ileri sürdü.
Selanik İstinaf Mahkemesi, Mengi’nin daimi ikamet yerinin Yunanistan olduğundan, yurtdışına çıkma yasağı ve ayda iki kez karakola gidip imza atması şartlarıyla 20 bin euro kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi.
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