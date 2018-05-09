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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
09.05.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

Yunanistan Haydar Mengi'yi serbest bıraktı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan Haydar Mengi'yi serbest bıraktı

Selanik İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı ve geçen 13 Nisan’da Yunanistan-Makedonya sınırındaki Evzonon hudut kapısında yakalanan eski Kuşadası Marinası Müdürü Haydar Mengi’yi “Avrupa’da yasal olarak ikamet ettiği” gerekçesiyle, 20 bin Euro kefaletle serbest bıraktı.

Türkiye’de Turban skandalıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mengi’nin tutukluluk haline yönelik itirazı, dün Selanik İstinaf Mahkemesi’nde görüşüldü.

Mengi ifadesinde, Türkiye’de aleyhindeki mahkeme kararının siyasi olduğunu ve gördüğü baskılar yüzünden Türkiye’den ayrılıdığını ileri sürdü. 24 Haziran seçimlerinde Demokrat Parti’den (DP) milletvekili adayı olduğunu iddia eden Mengi, Yunanistan’da siyasetçi dostlarının olduğunu söyleyerek, Yunanistan’da kalmak istediğini, parası olduğunu ve turizm sektöründe yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.

Selanik İstinaf Mahkemesi, Mengi’nin daimi ikamet yerinin Yunanistan olduğundan, yurtdışına çıkma yasağı ve Atina’da ayda iki kez karakola giderek imza atması şartlarıyla 20 bin euro kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi. 

Türkiye tepki göstermişti... Yunanistanda sürpriz gelişme
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Son 24 saatte ne oldu? (09.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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