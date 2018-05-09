Yunanistan Haydar Mengi'yi serbest bıraktı
Selanik İstinaf Mahkemesi, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı ve geçen 13 Nisan’da Yunanistan-Makedonya sınırındaki Evzonon hudut kapısında yakalanan eski Kuşadası Marinası Müdürü Haydar Mengi’yi “Avrupa’da yasal olarak ikamet ettiği” gerekçesiyle, 20 bin Euro kefaletle serbest bıraktı.
Türkiye’de Turban skandalıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mengi’nin tutukluluk haline yönelik itirazı, dün Selanik İstinaf Mahkemesi’nde görüşüldü.
Mengi ifadesinde, Türkiye’de aleyhindeki mahkeme kararının siyasi olduğunu ve gördüğü baskılar yüzünden Türkiye’den ayrılıdığını ileri sürdü. 24 Haziran seçimlerinde Demokrat Parti’den (DP) milletvekili adayı olduğunu iddia eden Mengi, Yunanistan’da siyasetçi dostlarının olduğunu söyleyerek, Yunanistan’da kalmak istediğini, parası olduğunu ve turizm sektöründe yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.
Selanik İstinaf Mahkemesi, Mengi’nin daimi ikamet yerinin Yunanistan olduğundan, yurtdışına çıkma yasağı ve Atina’da ayda iki kez karakola giderek imza atması şartlarıyla 20 bin euro kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi.
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