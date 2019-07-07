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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
07.07.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

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Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

Yunanistan vatandaşları bu sabah yerel saat 7.00den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede, 20 parti 300 sandalye için yarışacak ve birinci çıkan parti 50 milletvekili daha kazanma fırsatına sahip olacak. Saat 19.00da sandıkların kapanması ardından exit poll sonuçları açıklanacak.

Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRİZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasiden (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti. SYRİZA’nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangında hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRİZA ile Başbakan Çipras’ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.

Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRİZA’nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi NDnin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi. Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOKun devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KİNAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı-milliyetçi Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.

Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

Yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girmesi beklenen partiler arasında SYRİZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakisin MERA 25 (Gün 25) partisi ve aşırı sağcı Kiriakos Velopulosun Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) partisi en başta geliyor. Partilerin listelerinde Batı Trakya Müslüman Türklerden 17 adayın ismi de bulunuyor. 1928den bu yana ilk kez yaz ayında yapılacak seçimlerde katılım oranının düşük olması ve bu durumun da en çok SYRİZA’yı etkilemesi bekleniyor.

 

 

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