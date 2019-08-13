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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Yunanistan FETÖ üyesi Türk vatandaşını mülakata alacak

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Yunanistan FETÖ üyesi Türk vatandaşını mülakata alacak

Yunanistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, eşiyle siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan "vice.com.gr" isimli sitenin haberine göre, marttan itibaren Yunanistan'da bulunan ve Yunan makamlarına FETÖ elebaşının yakın çevresinden olduğuna dair kanıtlar sunan 29 yaşındaki kişi, aynı zamanda FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğunu da ifade etti.

İnternet siteye konuşan ve ismi açıklanmayan kişi, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 2018'de eşiyle Makedonya'ya kaçtığını ve sonrasında kendileri için daha güvenli olduğunu düşündüğü için Yunanistan'a geçtiklerini belirtti.

İLTİCA BAŞVURUSUYLA İLGİLİ MÜLAKATA ALINACAK

Büyükbabası ile babasının da FETÖ üyesi olduğunu anlatan ve hayatından endişe ettiğini belirten kişi, Yunan makamlarına sunmak üzere elinde 2016'da Bodrum'da çekilmiş video görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan kişi, Yunan hükümetine ve halkına kendilerine gösterdiği konukseverlikten dolayı minnettar olduğunu da söyledi.

Söz konusu kişi ve 26 yaşındaki eşi, gelecek günlerde Selanik İltica Komisyonu'nda başvurusuyla ilgili mülakata alınacak.

THK PİLOTU, "SİYASİ İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU" İDDİASI

Öte yandan, Yunan "newsbomb" haber sitesindeki haberde ise Kilimli Adası'nda (Kalimnos), Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, karakola giderek Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu kişinin, pazartesiden bu yana Kilimli karakolunda tutulduğu bildirildi.

Yunan makamlarının verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında bin 100 Türk vatandaşı, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 8 binin üzerinde bulunduğu belirtiliyor.

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