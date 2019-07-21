Yunanistan doğalgaz pazarlığı istiyor
Yunanistan’da yeni hükümet kurulur kurulmaz ilk ziyaretini ABD’ye yapan ve Türkiye’yi şikâyet eden Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD medyasına yaptığı açıklamada, doğalgaz krizinde uzlaşıyı gündeme getirerek bunun sağlanması halinde turizmden ekonomiye birçok alanda işbirliği olacağını söyledi.
YUNANİSTAN’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Washington’daki temasları çerçevesinde Amerikan medyası üzerinden Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizinde uzlaşı teklifinde bulundu ve krizin aşılması halinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde büyük ilerleme olacağını öne sürdü.
Ekonomi odaklı yayın yapan Amerikan Bloomberg televizyonuna konuşan Yunan bakan, Türkiye ile doğalgaz krizinin aşılması halinde, turizmden ekonomiye birçok alanda işbirliği imkanının ortaya çıkacağını belirterek, Doğu Akdeniz’de istikrarın yeniden yakalanacağını iddia etti. Dendias, “Türkiye, Kıbrıs’ın bölgesinde sondaj yapıyor. Kriz sona ererse yeniden iyi dost olabiliriz” dedi.
TÜRKİYE RUMLARLA GÖRÜŞSÜN
Dendias, Türkiye’nin Fatih gemisiyle Antalya açıklarında kendi kıta sahanlığında ve Yavuz gemisiyle de KKTC sularında yaptığı sondaj çalışmalarını, ‘Rumlara ait sularda’ diye niteleyerek, anlaşmazlığın temelini oluşturan tutumunu korudu. Dendias ayrıca Doğu Akdeniz’deki krizi, Türkiye ile AB arasındaki bir sorun olarak niteledi.
Türkiye ile benzer bir işbirliği çağrısı Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten de gelmişti. Türkiye’nin sondaj faaliyet bölgelerini kendi suları olduğunu savunan Rum Bakan, Ankara’nın Kıbrıs Rum yönetimini Ada’nın tüm hakimi olarak tanımasını ve doğalgaz pazarlığına oturmasını talep etmiş ve uzlaşı halinde Türkiye’nin doğalgaz paylaşımında yerini alacağını savunmuştu.
KKTC: BİZİ YOK SAYAMAZSINIZ
Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği üzerinden Türkiye ile pazarlığa oturma girişimleri KKTC’de büyük tepkiyle karşılanıyor. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin görüşlerine tam destek veren AB’yi eleştirerek, “Avrupa Birliği’nin, son aldığı kararlarla doğalgaz ya da sondaj gibi konuları ‘Türkiye ile Rum yönetimi görüşsün’ demesi, Kıbrıs Türklerini ‘yok’ sayarak, sürecin dışına itmeye çalışması ne akla ne mantığa sığar. Rumları bizimle işbirliğine teşvik edeceklerine durumu daha da kötüleştirecek hamleler yapıyorlar” diye konuştu.
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