Yunanistan DHKP-C'li teröristlerin iade talebini görüşüyor

Konsey ilk duruşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7-8 Aralık’daki Yunanistan ziyaretinden bir hafta önce Yunan polisinin Atina’daki üç ayrı hücre evinde yaptığı baskınlarda yakalanan 9 DHKP-C’liden Mehmet Doğan için Türkiye’nin gönderdiği iade talebini ele aldı.

Cuma günü tekrar toplanmayı kararlaştıran İstinaf Hakimleri Konseyi, 6 Şubat’ta da Şadi Naci Özpolat ile ilgili Türkiye’nin iade talebini inceleyecek.

Türkiye, Doğan ve Özpolat’ın yanı sıra, Hazal Seçer’in de iadesini istiyor. Terör örgütü DHKP-C’nin Atina’daki hücre evlerindeki baskınlarda, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirilmişti. Yunan medyasında, hücre evlerinde ayrıca, teröristlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında saldırı hazırlığı yaptıklarını gösteren delil ve bulgular bulunduğu ileri sürülmüştü.

Yunanistan’daki çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li terörist, Türkiye’nin iade taleplerinden ayrı olarak, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan yargılanacaklar.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR