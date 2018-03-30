Yunanistan DHKP-C’li Biber’i de iade etmiyor
YUNANİSTAN, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2017’deki Atina ziyaretinden önce saldırı hazırlığı gerekçesiyle yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi Hasan Biber’i de Türkiye’ye iade etmiyor.
Böylece, Türkiye’nin iade talebinde bulunduğu, ancak Yunan yargısının talepleri reddettiği DHKP-C’li sayısı dörde yükseldi. Yunan mahkemeleri daha önce Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazar Seçer ile ilgili iade taleplerini reddetmişti.
Ankara’nın, 19 Mart 2013’de AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na lav silahlı ve bombalı saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle de iadesini istediği Hasan Biber, aynı yıl temmuz ayında mühimmat yüklü şişme bir botla Türkiye’ye gelirken, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sakız Adası açıklarında yakalanmıştı.
2.5 YIL HAPİS YATTI
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 17 Aralık 2013’de Biber’in Türkiye’ye iadesini reddetmişti. Midilli Ağır Ceza Mahkemesi ise 2015’te Yunanistan’da işlediği suçlar için Biber’i yedi yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Yaklaşık 2.5 yıl cezaevinde kalan Biber, Yunan polisinin geçen yıl 28 Kasım’da Atina’da üç ayrı hücre evinde yaptığı baskınlarda tekrar yakalanmıştı.
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