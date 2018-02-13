Yunanistan darbecilerin duruşmaları için tarih verdi

Yunanistan Yargıtay Başkanı Nikolaos Sakellariou, yazılı açıklamasında, darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının askıya alınmasına ilişkin temyiz duruşmasının 22 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, sığınma hakkının iptal edilmesine yönelik Yunan hükümetinin itirazı ise 4 Mayıs'ta Sakellariou'nun başkanlığında Yargıtay genel kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanacak.

İTİRAZI REDDETTİ

Yargıtayın nihai kararına kadar, diğer darbeci askerlerin sığınma taleplerine yönelik herhangi bir karar açıklanmayacak. Yunan hükümetinin darbeci askere sığınma hakkı verilmesine ilişkin itirazının Atina İdari İstinaf Mahkemesi yerine en üst mahkeme Yargıtayda görülmesine karar verilmişti. Yunanistan İltica Ofisi, Özkaynakçı'nın sığınma talebinin reddine ilişkin itirazını kabul etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin ilk iki iade talebini kabul etmeyen Yunan mahkemelerinde üçüncü iade talebi görüşülmeye başlanacak.