Yunanistan Butaris'i linçten kurtaran kadını konuşuyor!
Yunanistan, kendini siper ederek Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris’i linç edilmekten kurtaran bir kadını, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkanı Gula Kalipso’yu konuşuyor.
Yunanistan’da önceki gün sözde ‘Pontus Soykırımını Anma Günü’ iddiaları nedeniyle düzenlenen anma töreninde Gula Kalipso, Butaris’in özel koruması ile birlikte, 76 yaşındaki Selanik Belediye Başkanı’nı mutlak bir ölümden kurtardı. Kalipso, Belediye Başkanı Butaris’i “Türk tohumu”, “Pis Türk”, “Defol pis herif” diye bağırarak saldıran ve tekme tokat vurmaya başlayan aşırı sağcı Yunanlardan koruyabilmek için kendini siper etti.
Gerek tören alanında gerekse olay yerinden uzaklaşmak için otomobiline binerken darbeler alan Butaris, özel koruması ve yardımcısı avukat Kalipso sayesinde linç edilmekten kurtuldu.
Butaris, Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleriyle tanınıyor.
Yunan medyasında “kahraman” ilan edilen Kalipso için “Bravo”, “Bu kadına tebrikler” gibi yorumlar yapıldı. 1 milyonun üzerinde nüfusu ile Yunanistan’ın Atina’dan sonra ikinci büyük şehri olan Selanik’in Belediye Başkanı Butaris’e yapılan saldırı sırasında, yüzlerce göstericiye karşın sadece 4 polis memurunun görevlendirilmesi de eleştirilere neden oldu.
Selanik Polis Memurları Derneği Başkanı Teodoros Çairidis “Aynı saatte Türk Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüş de başlamıştı. Polis gücünün büyük bir bölümü yürüyüşte asayişin korunması için görevlendirilmişti Saldırılar sırasında eğer göstericileri gözaltına alsaydık olaylar daha da büyüyecek, polislerin bile can güvenliği tehlikeye girecekti” dedi.
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