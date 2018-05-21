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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
21.05.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Yunanistan Butaris'i linçten kurtaran kadını konuşuyor!

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan Butaris'i linçten kurtaran kadını konuşuyor!

Yunanistan, kendini siper ederek Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris’i linç edilmekten kurtaran bir kadını, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkanı Gula Kalipso’yu konuşuyor.

Yunanistan’da önceki gün sözde ‘Pontus Soykırımını Anma Günü’ iddiaları nedeniyle düzenlenen anma töreninde Gula Kalipso, Butaris’in özel koruması ile birlikte, 76 yaşındaki Selanik Belediye Başkanı’nı mutlak bir ölümden kurtardı.  Kalipso, Belediye Başkanı Butaris’i “Türk tohumu”, “Pis Türk”, “Defol pis herif” diye bağırarak saldıran ve tekme tokat vurmaya başlayan aşırı sağcı Yunanlardan koruyabilmek için kendini siper etti.

Selanik Belediye Başkanı’na dayak
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Gerek tören alanında gerekse olay yerinden uzaklaşmak için otomobiline binerken darbeler alan Butaris, özel koruması ve yardımcısı avukat Kalipso sayesinde linç edilmekten kurtuldu.

Butaris, Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleriyle tanınıyor.

Yunanistan Butarisi linçten kurtaran kadını konuşuyor

Yunan medyasında “kahraman” ilan edilen Kalipso için “Bravo”, “Bu kadına tebrikler” gibi yorumlar yapıldı. 1 milyonun üzerinde nüfusu ile Yunanistan’ın Atina’dan sonra ikinci büyük şehri olan Selanik’in Belediye Başkanı Butaris’e yapılan saldırı sırasında, yüzlerce göstericiye karşın sadece 4 polis memurunun görevlendirilmesi de eleştirilere neden oldu.

Selanik Belediye Başkanı’na dayak
Selanik Belediye Başkanı’na dayak

Selanik Polis Memurları Derneği Başkanı Teodoros Çairidis “Aynı saatte Türk Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüş de başlamıştı. Polis gücünün büyük bir bölümü yürüyüşte asayişin korunması için görevlendirilmişti Saldırılar sırasında eğer göstericileri gözaltına alsaydık olaylar daha da büyüyecek, polislerin bile can güvenliği tehlikeye girecekti” dedi.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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