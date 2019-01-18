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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

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Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Atina'daki caminin daha önce 5 kez tarih verilen resmi açılışının bu yılın mart ayında yapılacağını duyurdu.

Gavroglu, Meclis'te yaptığı konuşmada, ibadete açık cami bulunmayan başkent Atina'da açılışı uzun süredir ertelenen cami hakkında bilgi verdi.

Binanın yapımının tamamlandığını ifade eden Gavroglu, "Caminin açılışı mart ayı içinde gerçekleşecek." dedi.

Gavroglu ayrıca, caminin giderleri için ayrılacak kaynağa ilişkin partiler arasında uzlaşma sağlandığını ifade etti.

5 KEZ TARİH VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre caminin, bina ve abdesthane inşaatı tamamlandı ancak çevre düzenlemesi bürokratik nedenlerden dolayı gecikti.

2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir türlü açılamamıştı.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından 4'lü konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmayacak. Plana göre, camide çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak. Cami için 887 bin avro bütçe ayrıldı.

Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağcı kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre, cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.

İnşaatın tamamlanmasının ardından cami yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından 2 devlet görevlisi, 2 belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden 2 temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ayrıca, caminin imamı için iş ilanı vererek adaylara başvuru çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 200 bin Müslümanın yaşadığı tahmin edilen başkentte Müslümanlar, ibadetlerini genellikle kendi imkanlarıyla oluşturdukları mescitlerde yapıyor.

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