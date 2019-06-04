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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
04.06.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı talep etti

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Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı talep etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya sözlü nota vererek İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep ederek Berlin hükümetini müzakereye davet etti. Yunanistan, Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Almanya ise 1950 ve1960’larda yaklaşık 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, yeni bir tazminat ödemeyi reddetmekte ve konunun imzalanmış olan anlaşmalar ile kapandığını ileri sürüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’dan İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. İşgaller sırasında Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtildi. İşgal dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine faizsiz tazminat verilmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesi talep edildi.

Yunan hükümeti Nisan ayında parlamentonun görüştüğü ve oy birliği ile Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Yunanistan, Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Almanya ise 1950 ve1960’larda yaklaşık 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, yeni bir tazminat ödemeyi reddetmekte ve konunun imzalanmış olan anlaşmalar ile kapandığını ileri sürüyor.

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