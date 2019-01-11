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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf:İHA
11.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Yunanistan, Almanya'dan "savaş tazminatı" talep etti

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Yunanistan, Almanya'dan "savaş tazminatı" talep etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, "Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ülkesinin Nazi işgali dönemine ilişkin talep ettiği savaş tazminatına ilişkin, "Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." dedi.

Pavlopoulos, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. İkili, resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelerek basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Avrupa ailesinin dışında bir gelecek düşünmediğini ve Almanya ile "mükemmel" ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Pavlopoulos, "Ancak, Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Pavlopoulos, savaş tazminatına ilişkin taleplerinin hukuki olarak geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi, uluslararası ve Avrupa hukuk kültürüne dayanarak yetkin bir hukuki forum yoluyla çözmeliyiz." şeklinde konuştu.

Öncelikleri olan Avrupa seçimleri arifesinde "birçok Avrupa ülkesine sıçrayan tehlikeli popülizme" karşı Avrupa değerlerini korumanın önemine dikkati çeken Pavlopoulos, "Birçok üye ülkede büyüyen eşitsizlik ve sosyal dokunun bozulmasına ilişkin tehlikeler, Avrupa yapısının yıkılmasını amaçlayan popülist ve hatta Neo-Nazi yapıların ortaya çıkmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN'A DESTEK BİR GÖNÜL MESELESİ"

Başbakan Merkel de Nazi işgaline ilişkin, "Tarihi taahhüt ve sorumluluklarımızın tamamını üstleniyoruz. Nazilerin Yunanistan'da işledikleri suçların bilincindeyiz. Bu sebeple, iki ülkenin çıkarları açısından Yunanistan'ı desteklemek bir gönül meselesidir." diye konuştu.

Almanya'nın özellikle mülteci konusunda Yunanistan'ın tutumunu desteklediğini kaydeden Merkel, "Almanya, her zaman Yunanistan'ı yalnız bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bugün dahi bazı adalarda durumun çok gergin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alman tarafı olarak Avrupa düzeyinde ortak bir sığınmacı ve mülteci politikasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.    

Yunanistan, Almanyadan savaş tazminatı talep etti

TAZMİNAT TARTIŞMALARI 

Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.

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