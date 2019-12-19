Yunanistan, ABD ve İsrail’den İHA alıyor

Bu çerçevede, daha önce hazırlanan bazı silahlanma projelerine hız verilmesi kararlaştırıldı. İlk aşamada ABD’den 3, İsrail’den de (HERON tipi) 2 adet silah da takılabilen insansız hava aracı (İHA) alınacak. Ayrıca, tüm savaş gemilerine İHA yerleştirilmesi de planlanıyor. Hava Kuvvetleri’ndeki 85 adet F-16 savaş uçağı ise 1.5 milyar dolara modernize edilerek Block 52 modelinden Viper modeline dönüştürülecek. İlgili tasarı önceki gün parlamentoda oylandı. Deniz Kuvvetleri için de Fransa’ya 2 adet Belharra tipi firkateyn sipariş edilmesi düşünülüyor. Yunanistan ayrıca, Türkiye-Libya muhtırası nedeniyle savunma planlarında da bazı değişikliklere hazırlanıyor.