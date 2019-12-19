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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
19.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yunanistan, ABD ve İsrail’den İHA alıyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan, ABD ve İsrail’den İHA alıyor

Yunanistan Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası nedeniyle bir yandan Türkiye’yi uluslararası alanda tecrit amacıyla diplomatik hamlelerini sürdürürken, diğer yandan silahlanmak amacıyla harekete geçti.

Bu çerçevede, daha önce hazırlanan bazı silahlanma projelerine hız verilmesi kararlaştırıldı. İlk aşamada ABD’den 3, İsrail’den de (HERON tipi) 2 adet silah da takılabilen insansız hava aracı (İHA) alınacak. Ayrıca, tüm savaş gemilerine İHA yerleştirilmesi de planlanıyor. Hava Kuvvetleri’ndeki 85 adet F-16 savaş uçağı ise 1.5 milyar dolara modernize edilerek Block 52 modelinden Viper modeline dönüştürülecek. İlgili tasarı önceki gün parlamentoda oylandı. Deniz Kuvvetleri için de Fransa’ya 2 adet Belharra tipi firkateyn sipariş edilmesi düşünülüyor. Yunanistan ayrıca, Türkiye-Libya muhtırası nedeniyle savunma planlarında da bazı değişikliklere hazırlanıyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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