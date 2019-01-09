Yunan vekilden AB’nin kalbinde Türkiye sergisi

AVRUPA Parlamentosu (AP), önümüzdeki haftalarda raportör Kati Piri’nin hazırladığı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ye katılım müzakerelerinin askıya alınması talep eden son raporunu oylamaya hazırlanıyor. Parlamento, geçen Ekim’de Türkiye’ye yapılan katılım öncesi mali yardımların bir kısmında kesinti yapma kararı almıştı. Dört yıldır AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Yunan Miltiadis Kyrkos, işte tüm bu gelişmelere tepki olarak Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu binasında ‘Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum’ isimli bir sergi düzenledi. Açılışı dün yapılan sergi çeşitli alanlarda çalışan ve başarı hikâyeleriyle isimlerinden söz ettiren, otizmde erken tanı, lösemi, kadın sığınağı, HIV(+) konusunda bilinçlendirme, anne veya babası hayatta olmayanlara eğitim sunulması gibi alanlarda çalışan 11 STK’yı bir araya getirdi.

“O TEKLİFE KARŞIYIM”

AP’nin Yunan vekillerinden Kyrkos, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Görevim baştan beri kolay değildi, ama her geçen senede daha da zorlaştı. Hep yapıcı olmaya çalıştık ve birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Türkiye’yle ilgili bir sergi açma fikrini iki yıldır düşünüyordum ama son siyasi gelişmelerle harekete geçtim. Amacım Türkiye’nin tek bir yüzden ibaret olmadığını göstermek. Türkiye, büyük tarihi olan büyük bir ülke… En büyük zenginliği ve gücü de vatandaşları. AP’de tanıştığım, sevdiğim ve saygı duyduğum ‘Türkiye’nin Yüzleri’ni göstermek istedim. Türkiye’nin üyelik müzakerelerini sonlandıracak bir teklife tümüyle karşıyım. Üyelik süreci biterse terk edeceğimiz Türkiye değil, Türk insanları olacak. Bu sergiyle neyi bitirmeyi oylayacağımızı gösteriyorum. Meslektaşlarımın STK’ların çalışmalarını görüp müzakereleri bitirme kararını gözden geçirmelerini diliyorum.”

HANGİ STKLAR VAR?

Sergide ACEV, ÇYDD, Darüşşafaka, Kırmızı Kurdele, Koruncuk Vakfı, LÖSEV, Mor Çatı, SosyalBen, TEGV, Tohum Otizm ve TÜRGÖK’ün çalışmalarını anlatılıyor.





ÜÇ AYRI BİNANIN GEÇİŞ GÜZERGÂHINDA



'Türkiye’nin Yüzleri’ sergisi, Avrupa Parlamentosu’nun hemen girişinde yer alıyor. Kyrkos, serginin yerinin de sembolik olduğunu anlatıyor: “Burası parlamentonun en iyi yeri çünkü üç ayrı binayı birleştiren, herkesin geçiş güzergâhı üzerinde. Tam olarak AB’nin kalbi diyebiliriz. Buradan geçenler Türkiye’nin turistik Boğazı veya kebaplarını değil gerçek insanlarının yüzlerini görecek. Dinamik bir toplumun hem acıları hem de acılarla mücadele biçimi var. Acı çeken kadınlar için sığınma evleri, görme engelliler için Braille alfabesinde kitaplar, ebeveynleri olmayan çocuklar için özel okullar. Türklerin hem dertlerini hem de toplumun yaralarını sarma çabalarını görecekler. Sergide propaganda veya yalan haberler olmayacak. Yalnızca gerçek yüzler olacak.” Sergi bir hafta sürecek.