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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
03.12.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Türkiye'nin tarihi hamlesinin yankıları sürüyor! Cumaya kadar süre verdiler…

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Türkiye'nin tarihi hamlesinin yankıları sürüyor! Cumaya kadar süre verdiler…

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya’dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini talep etti. Yunanistan, Libya'ya, anlaşma metnini göndermesi için Cuma gününe kadar süre tanıyan bir nota verdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Güney Kıbrıs’taki Libya maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı.

Libya'nın Türkiye'yle imzaladığı anlaşmanın BM Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal ettiği iddiasını dillendiren Yunanistan ve Rum hükümetleri diplomatik girişimlerini de bu yönde yapıyor.

RUMLAR’DAN YOĞUN ÇABA

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün Libyanın Güney Kıbrıs maslahatgüzarıyla muhtıra hakkında görüştü. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Libya'nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs'a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

Hristodulidis, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya'nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtti. Rum Bakan, söz konusu anlaşmanın ’hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini’ ileri sürdü.

Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını ihlal ettiği iddiasında bulundu. Yunanistan da, Libya’dan anlaşma metnini nota ile istedi. Yunanistan, Libya’ya anlaşma mentinin kendilerine Cuma’ya kadar gönderilmesi yönünde bir nota verdi.

Türkiyenin tarihi hamlesinin yankıları sürüyor Cumaya kadar süre verdiler…


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