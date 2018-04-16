Yunan sözcünün haberi yokmuş
YUNANİSTAN, Ege Denizi’nde Hurşit (Furni) Adaları yakınındaki Kerdo (Mikri Anthropofa-Küçük Yamyam) kayalığına hem Yunan bayrağı dikilmesi hem de bu bayrağın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kaldırılmasıyla ilgili dün akşama kadar sessiz kaldı.
Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos basın toplantısında, gerek Savunma Bakanlığı gerekse Deniz Kuvvetleri’nden aldıkları bilgilerin “Yunan toprağına herhangi bir ihlalin yapıldığını doğrulamadığını” ve “konuyu araştırdıklarını” söyledi. Canakopulos buna karşı, Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Canakopulos, “Her halükarda, Sayın Yıldırım’ın açıklamaları tahrik edicidir ve kınanmaktadır. Yunanistan ne ‘gri bölgeler’ (aidiyeti meçhul bölgeler) teorisini ne de toprak egemenliğine yönelik herhangi bir şüpheyi kabul etmektedir” dedi. Yunan Genelkurmay kaynakları da, “Hem yayınlanan fotoğrafların gerçek olduğundan, gerçek olması halinde bile olayın ne zaman meydana geldiğinden, ayrıca fotoğraflarda görünen kayalığın da Yunan toprağı olup olmadığından şüphe ettiklerini” söylediler. Buna karşı Hurşit Adaları Belediye Başkanı Yiannis Marusis, 3 Yunan vatandaşının cuma günü Kerdo kayalığına bayrak diktiklerini doğruladı.
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