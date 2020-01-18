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Dünya
Musa KESLER
Haber Giriş: 18.01.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Son dakika... Yunanistan itiraf etti: Türkiye'nin işine yarıyor, yanlış ata oynadık...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika... Yunanistan itiraf etti: Türkiye'nin işine yarıyor, yanlış ata oynadık...

Yunanistan’ın eski ekonomi bakanı ve mecliste temsil edilen Mera25 isimli Parti'nin lideri Yanis Varufakis mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin Libya politikasını ağır sözlerle eleştirdi. Yunanistan’ın Libya’da Hafter’i destekleyerek yanlış tarafı tuttuğunu ve sonuçta fiyasko yaşandığını söyledi.

Yanis Varufakis Çipras hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Halen de kendi kurduğu Mera25 adlı partinin başkanı.

‘DİPLOMATİK FİYASKO’

Varufakis Yunanistan meclisinde yaptığı konuşmada  Yunanistan'ın Libya sorununa bulaşarak ve yanlış tarafı tutarak son yılların en büyük diplomatik fiyaskosu ile karşılaştığını söyledi. Hafter’in bir ‘savaş ağası’  olduğunu söyleyen Varufakis, Hafter’in desteklenmesinin Yunanistan'ın 1990'larda Bosna Savaşı'nda sırp Savaş suçlularını desteklemesine benzediğini belirtti

TÜRKİYE’NİN İŞİNE YARIYOR’

Yunan medyasında yer alan habere göre Varufakis hükümetinin İsrail ve büyük Petrol şirketleri ile yaptığı anlaşmanın Türkiye’nin işine geldiği ve Türkiye’ye yaradığını anlattı. Bu sayede Türk lider Erdoğan’ın bölgede daha fazla güç kazandığı ve iç kamuoyunu bir arada tutabildiğini söyleyen Varufakis Yunanistan'ın Libya'ya karışarak beklenmedik ölçüde kompleks bir oyuna girdiği ve yanlış tarafı tuttuğunu vurguladı.

Yunanistan’ın Libya telaşı: Atina’ya çağırıp Hafter’e taktik verdiler
Yunanistan’ın Libya telaşı: Atina’ya çağırıp Hafter’e taktik verdiler
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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