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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNAUkrayna
22.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yunan polisi darbeci askerler için endişeli

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan polisi darbeci askerler için endişeli

Yunan Polis Teşkilatı’nda (ELAS) bazı yetkililerin, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan sekiz FETÖ’cü asker için uygulanan koruma tedbirlerinin yetersizliğinden şikâyet ettikleri ileri sürüldü.

‘Elefteros Tipos’ gazetesine göre, darbeci askerler ELAS’ın hangi şehirde olduğu gizli tutulan tesisleri içinde bulunan bir binada kalıyorlar. Her vardiyada (sekiz saat) teröre karşı mücadelede eğitim görmüş üçer polis tarafından korunuyorlar. Gazeteye konuşan ELAS’ın bazı yetkilileri, söz konusu tedbirlerin yetersizliğinden şikâyet ederek, ya darbeci askerlerin başka bir yere nakledilmelerini ya da koruma sayısının artırılmasını istediler. ELAS’ın, darbeci Ahmet Güzel, Gencay Büyük, Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Feridun Çoban, Mesut Fırat ve Bilal Kurugül’ün koruması için hazırladığı ilk operasyon planında 80-90 polisin görev yapması öngörülmüştü. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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