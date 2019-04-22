Yunan polisi darbeci askerler için endişeli
Yunan Polis Teşkilatı’nda (ELAS) bazı yetkililerin, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan sekiz FETÖ’cü asker için uygulanan koruma tedbirlerinin yetersizliğinden şikâyet ettikleri ileri sürüldü.
‘Elefteros Tipos’ gazetesine göre, darbeci askerler ELAS’ın hangi şehirde olduğu gizli tutulan tesisleri içinde bulunan bir binada kalıyorlar. Her vardiyada (sekiz saat) teröre karşı mücadelede eğitim görmüş üçer polis tarafından korunuyorlar. Gazeteye konuşan ELAS’ın bazı yetkilileri, söz konusu tedbirlerin yetersizliğinden şikâyet ederek, ya darbeci askerlerin başka bir yere nakledilmelerini ya da koruma sayısının artırılmasını istediler. ELAS’ın, darbeci Ahmet Güzel, Gencay Büyük, Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Feridun Çoban, Mesut Fırat ve Bilal Kurugül’ün koruması için hazırladığı ilk operasyon planında 80-90 polisin görev yapması öngörülmüştü.
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