Yunan muhalefeti: Kammenos tehlikeli
YUNANİSTAN’da ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kirikaos Miçotakis, Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Türkiye ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Miçotakis ‘Real’ radyosuna demecinde, Kammenos için “Ne dediğini kontrol etmiyor. Sadece beceriksiz değil, aynı zamanda tehlikeli. İç tüketim için dış politika yapıyor” dedi.
Başbakan Çipras’ın, Savunma Bakanı Kammenos’u “Elleri kolları birbirine bağlı olduklarından” hükümetten uzaklaştıramadığını söyleyen Miçotakis “Kammenos profilini güçlendirmek uğruna düşüncesizce konuşuyor. Ateşe körükle gidiyor. Çipras onu görevden almalıydı ama güçsüz bir başbakan” ifadesini kullandı. Anketler, Yeni Demokrasi Partisi’nin Çipras’ın sol ittifakı SYRIZA’nın önünde olduğunu gösteriyor. m Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
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