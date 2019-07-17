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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
17.07.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Yunan Meclisinde yemin töreni

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Yunan Meclisinde yemin töreni

Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan erken seçimle oluşan 300 sandalyeli yeni parlamentonun milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

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  • Yunan Meclisinde yemin töreni
  • Yunan Meclisinde yemin töreni
  • Yunan Meclisinde yemin töreni
  • Yunan Meclisinde yemin töreni
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Meclis'te ilk olarak Atina Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini ayin gerçekleştirildi. Daha sonra milletvekillerinin tercihlerine göre siyasi, Ortodoks Hristiyan ya da İslami yemin töreni yapıldı.

Milletvekillerinin çoğunluğu dini yemin ederken, aralarında SYRIZA lideri eski Başbakan Aleksis Çipras'ın da bulunduğu bir grup milletvekili siyasi yemin etmeyi tercih etti.

Batı Trakya Türk azınlığına mensup Rodop'tan seçilen KINAL üyesi İlhan Ahmet, İskeçe'den seçilen SYRIZA'lı Hüseyin Zeybek ve yine KINAL’den Burhan Baran da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

İlk kez milletvekili seçilen 112 ismin bulunduğu Meclis'te 61 de kadın milletvekili yer alıyor.

Yunan parlamentosu yarın yeniden toplanarak Meclis Başkanını seçecek. Meclis Başkanı olarak, ND'den daha önce çeşitli dönemlerde Yanya milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Kostas Tasoulas'ın seçilmesi bekleniyor.

Ülkedeki erken seçimde meclise girme hakkı kazanan 6 partiden Yeni Demokrasi (ND) 158, SYRIZA 86, KINAL 22, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 15 ve ilk kez meclise giren Yunan Çözümü 10, MERA 25 ise 9 milletvekili çıkarmıştı.

Merkez sağ parti ND tek başına iktidara gelirken, lideri Kiriakos Miçotakis başbakan koltuğuna oturmuştu.

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