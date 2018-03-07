Yunan meclisinde Türk vekile ırkçı saldırı

Yunan basınına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile ilişkileri içeren konuşması sırasında, Altın Şafak milletvekili Ellias Kassidiaris’in, Mustafa’nın toplantıdan atılması gerektiği yönündeki açıklamaları tartışmaya yol açtı. Kassidiaris’in Mustafa’ya yönelik, “Türk milletvekilini aramızda bulunduramayız. Türk ajanı dışarı” şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Başta komitenin SYRIZA’lı diğer üyesi Nikos Ksidakis ile ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi’nden Yorgos Koumouçakos olmak üzere, diğer milletvekillerinin bu sözlere tepki gösterdiği belirtildi. Tartışmanın büyümesiyle, güvenlik görevlilerinin salonun kapısına geldiği, ancak kısa bir aradan sonra toplantının yeniden başladığı ifade edildi.