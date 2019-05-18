Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
GeriDünya Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
18.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücum botu tarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücum botunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü.

Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Gemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, "mavi vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile savaş çıkmayacak

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı istifa etti

ABD'den Körfez'de seyahat eden yolcu uçaklarına uyarı