Yunan eylemciler Truman heykelini yıkmak istedi
ABD öncülüğünde Suriye’ye yönelik yapılan saldırı Yunanistan’ın başkenti Atina’da protesto edildi.
Yunan Komünist Partisi’nin (KKE) düzenlediği eylemde göstericiler Amerikan elçiliğine yürüdü. Elçilikten birkaç km uzaklıkta ise bir başka olay yaşandı. KKE destekçileri, ABD’nin eski başkanlarından Harry Truman’ın heykelini yıkmaya çalıştı. Heykeli metal bir aletle kesmeye ve iplerle yıkmaya çalışan eylemcilere Yunan polisi, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Üç gösterici yaralandı.
‘EMPERYALİZMİN SEMBOLÜ’
Heykelde hafif çaplı hasar meydana geldi. Solcular için Harry Truman heykeli Amerikan emperyalizminin bir sembolü. Eylemlere destek veren PAME sendikasının başkanı Yorgos Perros, “Bugün yaptığımız ABD ve Suriye’deki savaşa karşı sembolik bir hareket. Heykel, emperyalizmin ve ABD’nin Yunanistan’daki sembolü” dedi. 3 buçuk metre yüksekliğindeki heykel, daha önce de pek çok kez hedef olmuştu. Zaman zaman eylemciler heykele boyalı saldırılar düzenliyor. ABD, USS Harry Truman adlı uçak gemisini de Suriye’ye doğru yola çıkarmıştı. Truman, 1945-53 yılları arasında ABD Başkanlığı yapmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle