Yunan eylemciler Amerikan heykelini yıkmak istedi
ABD öncülüğünde Suriye’ye yönelik yapılan saldırı Yunanistan’ın başkenti Atina’da protesto edildi. Yunan Komünist Partisi’nin (KKE) düzenlediği eylemde göstericiler Amerikan elçiliğine doğru yürüdü.
Elçilikten birkaç km uzaklıkta ise bir başka olay oldu. KKE destekçileri, ABD’nin eski başkanlarından Harry Truman’ın heykelini yıkmaya çalıştı. Heykeli metal bir aletle kesmeye ve iplerle yıkmaya çalışan eylemcilere Yunan polisi, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Üç gösterici yaralandı.
'EMPERYALİZMİN SEMBOLÜ'
Heykelde ise hafif çaplı hasar meydana geldi. Solcular için Truman heykeli Amerikan emperyalizminin bir sembolü. Eylemlere destek veren PAME sendikasının başkanı Yorgos Perros, “Bugün yaptığımız ABD ve Suriye’deki savaşa karşı sembolik bir hareket. Heykel, emperyalizmin ve ABD’nin Yunanistan’daki sembolü” dedi.
1986'DA BOMBALANDI
3 buçuk metre uzunluğundaki heykel, daha önce de pekçok hedef olmuştu. Zaman zaman eylemciler heykele boyalı saldırılar düzenliyor. 1986’da heykele yönelik bombalı saldırı yapılmıştı. Bunun ardından Truman heykeli restore edilmişti. ABD, USS Harry Truman adlı uçak gemisini de Suriye yakınlarına göndermişti. Truman, 1945-53 yılları arasında ABD Başkanlığı yapmıştı. Yunanistan’da etkili olan sol ve anarşist gruplarda güçlü bir Amerikan karşıtlığı olduğu biliniyor.
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