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    Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisinde Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör gruplarını yok etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına ilişkin ilginç yorumlar yer aldı. "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı Yunan dergisi tarafından yayımlanan yazıda, Türk ordusunun gösterdiği başarı 'endişeyle' karşılandı. Afrin harekâtı esnasında Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin İHA’larla saniye saniye görüntülenmesinin ardından SİHA'lar tarafından vurulmasına yazıda geniş yer ayrıldı.

    YAZIDA, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

    'DAHA ÜSTÜN SİLAHLARLA KAZANABİLİRİZ'

    Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe de atıf yapılan analizde “Tekrar 'Türk propagandası' yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanılırken, "Biz daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" sözleriyle Türk ordusunun başarısı dolaylı olarak Yunan ordusuyla kıyaslandı. 

     

    Etiketler: SON DAKİKA , HABERLER , HABER
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