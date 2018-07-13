Çipras iki Yunan askeri sorunca Erdoğan bu yanıtı verdi...
Brüksel’deki Nato Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile gerçekleştirdiği ve 1 saat 40 dakika süren görüşme, Atina’da düş kırkılığı yarattı.
Erdoğan-Çipras görüşmesinde, Yunan Hükümeti’nin özellikle geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri (Angelos Mitretodis ve Dimitris Kuklacis) konusunda gelişme sağlanması beklentileri boşa çıktı.
Durum böyle olunca da, Başbakan Çipras, görüşmeden sonra düzenlediği ve sıkıntılı olduğu gözlenen basın toplantısında 2 Yunan askeri ile ilgili “çıtayı” düşürmek zorunda kaldı.
Daha önce, Yunan askerlerinin sebrbest bırakılmalarını isteyen Çipras, bu defa “Af istemiyoruz. Adli sürecin hızlandırılmasını, askerlerin mahkemeye çıkarılmalarını” istiyoruz” dedi.
Çipras, 2 Yunan askerin konusunu açtığında, Erdoğan’ın da, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helicopter ile Dedeağaç şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker konusunu gündeme getirdiğini belirterek, kendisinin “2 Yunan askeri konusu bizim için cok önemli” dediğinde, Erdoğan’dan “8 darbeci asker konusu da bizim için çok önemli” cevabı aldığını söyledi.
Çipras, “Türk-Yunan ilişkileri 2Yunan ve 8 Türk askerleri çıkmazına girdiler” diye konuştu
Bu arada, Brüksel’deki Erdoğan-Çipras görüşmesi 2 Yunan asker ile ilgili olarak Atina’daki beklentileri boşa çıkartmakla birlikte, bazı farklı seslerin duyulmasına fırsat tanıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katıldığı için Başbakan Çipras ve Savunma Baükanı Panos Kammenos’un ağır eleştirilerine maruz kalan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Dora Bakoyani, Erdoğan’ın geçen yıl Aralık ayındaki Atina ziyareti öncesi yakalanan ve Yunan mahkemeleri tarafından Türkiye’ye iade edilmemeleri kararlaştırılan 9 DHKP-C üyesine değindi.
Bakoyani “Ben oysam, bu 9 teröristi Türkiye’ye iade ederdim” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle