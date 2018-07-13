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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
13.07.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Çipras iki Yunan askeri sorunca Erdoğan bu yanıtı verdi...

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras iki Yunan askeri sorunca Erdoğan bu yanıtı verdi...

Brüksel’deki Nato Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile gerçekleştirdiği ve 1 saat 40 dakika süren görüşme, Atina’da düş kırkılığı yarattı.

Erdoğan-Çipras görüşmesinde, Yunan Hükümeti’nin özellikle geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri (Angelos Mitretodis ve Dimitris Kuklacis) konusunda  gelişme sağlanması beklentileri boşa çıktı. 

Durum böyle olunca da, Başbakan Çipras, görüşmeden sonra düzenlediği ve sıkıntılı olduğu gözlenen basın toplantısında 2 Yunan askeri ile ilgili “çıtayı” düşürmek zorunda kaldı.

Daha önce, Yunan askerlerinin sebrbest bırakılmalarını isteyen Çipras, bu defa “Af istemiyoruz. Adli sürecin hızlandırılmasını, askerlerin mahkemeye çıkarılmalarını” istiyoruz” dedi.

Çipras, 2 Yunan askerin konusunu açtığında, Erdoğan’ın da, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helicopter ile Dedeağaç şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker konusunu gündeme getirdiğini belirterek, kendisinin “2 Yunan askeri konusu bizim için cok önemli” dediğinde, Erdoğan’dan “8 darbeci asker konusu da bizim için çok önemli” cevabı aldığını söyledi.

Çipras, “Türk-Yunan ilişkileri 2Yunan ve 8 Türk askerleri çıkmazına girdiler”  diye konuştu 

Bu arada, Brüksel’deki Erdoğan-Çipras görüşmesi 2 Yunan asker ile ilgili olarak Atina’daki beklentileri boşa çıkartmakla birlikte, bazı farklı seslerin duyulmasına fırsat tanıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katıldığı için Başbakan Çipras ve Savunma Baükanı Panos Kammenos’un ağır eleştirilerine maruz kalan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Dora Bakoyani, Erdoğan’ın geçen yıl Aralık ayındaki Atina ziyareti öncesi yakalanan ve Yunan mahkemeleri tarafından Türkiye’ye iade edilmemeleri kararlaştırılan 9 DHKP-C üyesine değindi.

Bakoyani “Ben oysam, bu 9 teröristi Türkiye’ye iade ederdim” dedi.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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