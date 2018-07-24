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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
24.07.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Yunan bakandan garip 'felaket' cevabı: 'Zaten yağmur da yağacak'

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Yunan bakandan garip 'felaket' cevabı: 'Zaten yağmur da yağacak'

İLK yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan’da devam eden ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan yangın konusuna değinerek, Türkiye’nin yardım teklifinde bulunduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler dolayısıyla Yunanistan’a başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas’ı aradığını belirterek, “Sayın Kocyas’ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundu. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Yangın söndürme uçak ve helikopterlerimiz talep gelmesi halinde yardıma gitmeye her an hazır bekliyor” diye konuştu.

Yunanistandaki yangın faciasında ölü sayısı artıyor
Yunanistan'daki yangın faciasında ölü sayısı artıyor
Yunanistanda yangın felaketi Çok sayıda ölü
Yunanistan'da yangın felaketi! Çok sayıda ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Yunan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Stavroula Malliri, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina yakınlarındaki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığını açıkladı.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 16'sı çocuk 172 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yunan bakandan garip felaket cevabı: Zaten yağmur da yağacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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