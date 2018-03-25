Yunan bakan yine Türkiye’yi hedef aldı
YUNANİSTAN Savunma Bakanı Panos Kammenos, 25 Mart Yunan milli bayramını fırsat bilip Türkiye’ye karşı sert açıklamalar yaptı.
Kammenos, Yunanların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık isyanının başlatmalarının 197’nci yıldönümünde “Yunan mücahitler 1821’de çok güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu bozguna uğrattılar. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalıdır. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” dedi.
Atina’daki askeri geçit töreninden sonra konuşan Kammenos, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan iki Yunan askerinin derhal serbest bırakılması için dost ve müttefik ülkelere destek vermeleri çağrısında da bulundu. Ege’de Sakız adasının kuzeybatısında bulunan Psara adasındaki milli bayram törenine katılan Başbakan Aleksis Çipras da iki Yunan askerine değindi ve Yunanistan’a geri dönmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.
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