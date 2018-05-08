Yunan Bakan Rum mahkemesinde çileden çıktı: Türkler bile daha iyi davrandı
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kıbrıs Rum yönetiminde Yunan Dışişleri Bakanlığı aleyhine açılan bir arazi davasında uğradığı muameleye isyan ederek, davacı durumundaki kilisenin avukatına açtı ağzını yumdu gözünü. Kocyas’ın, “Bana Türkler bile daha iyi davrandı, ben mafya köpeği değilim, Yunanistan Dışişleri Bakanı’yım, Rum mahkemesine çıkartılmam bile ayıptır, utançtır” sözleri mahkeme koridorunda yankılandı.
Nikos Kocyas’ı çileden çıkartan dava, Kıbrıs Rum yönetiminde Cikko kilisesinin Lefkoşa’da kendilerine ait 8 bin metrekarelik bir araziyi Yunanistan’a tahsis etmesinden kaynaklanıyor. Kilise 1998 yılında arazinin yarısını büyükelçilik binası yapılmak üzere Yunan Dışişleri Bakanlığı’na hibe etti, diğer yarısını da yine bakanlığa 2 milyon dolara sattı. Aradan geçen süre içinde Yunan elçilik binası yapılmadı ve kilise daha yüksek bedel teklif eden bir müşteri bulunca, arazinin iadesini istedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı ise, “Arazi benimdir vermem” dedi. Yunan Bakan Kocyas Atina ve Lefkoşa’da Cikko Manastırı Piskoposu Nikiforos ile bir çok kez konuyu tartıştı ve uzlaşma yolu aradı. Ancak kilise avukatları, arazinin iadesinde ısrarcı oldu.
BAKAN 2 SAAT İFADE VERDİ
Nikos Kocyas’ın Yunan devleti ve dışişleri bakanlığı adına ifadeye çağrıldığı dava, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Rum-Yunan-İsrail zirvesi nedeniyle Lefkoşa’ya ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. Rum mahkemesinde 2 saat ifade veren Kocyas, mülkü geri isteyen ve Yunanistan’a ödediği 2 milyon doları faiziyle iade etme taahhüdünde bulunan Kilise’nin avukatı Kostas Velaris ile ağır bir tartışmaya girdi.
AVUKAT ‘KATARLILARA SATACAKSINIZ’ DEYİNCE
Kocyas’ı kilise avukatının, “Araziye 20 yıldır elçilik yapmadınız, özelleştirme adı altında şimdi Katarlılar’a satmaya çalışıyorsunuz” diye bağırması çileden çıkardı. “Ben Yunanistan Dışişleri Bakanı’yım, sıradan bir mafya köpeği değilim” diye sesini yükselten Kocyas, Yunanistan elçilik binası inşaatı için Türkiye’nin Ankara’da verdiği araziyi kast ederek, “Bana Türkler bile arazi konusunda daha iyi davrandı. Bir Yunan Bakan’a, yine Yunan olan bir mahkemede böyle davranamazsınız. Yunanistan’daki askeri cunta döneminde bile bu kadar aşağılanmamıştık” dedi. Karşılıklı bağrışmaların ardından mahkeme bir başka tarihe ertelendi.
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