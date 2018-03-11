Yunan bakan: "Ölümcül kazaya çok yakınız"

Fransa’da yayımlanan Liberation Gazetesi’ne konuşan Kammenos, Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Kıbrıs’ta, Suriye ve Irak’ta davrandığı gibi davranmak istediğini vurgulayarak, “Ancak Kıbrıs ve Yunanistan, Ortadoğu ülkesi değil. Deniz yasaları olsun enerji yasaları olsun uluslararası yasalara saygı gösteriyoruz. Türkiye’nin de aynısını yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’ni devreye sokmaya ve ikili ya da üçlü anlaşmaların bulunduğu İsrail, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ile Lübnan’ın desteğini almaya çalıştıklarının altını çizen Yunan bakan, Türkiye’nin bu nedenle Yunanistan’a ek baskı uyguladığını vurguladı.

ZİRVEDEN YANA

AB ile Türkiye arasında 26 Mart’ta yapılması öngörülen zirveden yana olduklarını söyleyen Kammenos, ‘bu vesile ile hukuka saygı göstermesi, insan haklarına saygı gösteren bir siyaset tercih etmesi ve adına yakışır bir göç politikası izlemesi için’ Türkiye’ye bir kapı açtıklarını belirterek, “Bir komşu olarak, Avrupa’ya entegre olmuş bir Türkiye ile yaşamak demokrasinin beşiği Yunanistan için daha kolay olacaktır” dedi.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Kammenos, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılanlar olmak üzere, açıklamaların Ankara tarafından iç politika amaçlı kullanıldığını belirterek, “Bu gerginlikleri gidermeye çalışıyoruz. Avrupalı bir Türkiye’yi İslamcı bir Türkiye’ye tercih ediyoruz. AB üyeliğini de bu nedenle destekliyoruz” diye konuştu.

İKİ ASKER AB’NİN DE SORUNU

Türk sınırını geçtikleri için tutuklanan Yunan askerleri kaynaklı sorunun normalde iki genelkurmay başkanı arasında basit bir diyalogla çözülebileceğini söyleyen Kammenos, “Aslında bu sorun sadece Yunanistan’ı ilgilendirmiyor. AB’yi de ilgilendiriyor” dedi. Yunanistan ile Türkiye’nin NATIO müttefiki olduğunu hatırlatan Yunan bakan bu tür olayların barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin mültecileri Avrupa ile diyaloğunda silah olarak kullandığının müttefiklerin tamamınca anlaşıldığı da Kammenos’un vurguları arasında yer aldı.