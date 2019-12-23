Yunan bakan Libya’ya gitti

TÜRKİYE’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yaptığı deniz yetki alanları ve güvenlik anlaşmalarının yürürlüğe girmesinin ardından Yunanistan kırmızı alarm vermiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün de Libya’nın Bingazi kentine giderek UMH’yi devirmeye çalışan Libya Ulusal Ordusu’nun General Halife Hafter (76) ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Dendias, Hafter’in Libya-Türkiye mutabakatı konusunda ‘kendileriyle denk görüşte’ olduğunu söyledi.

RESMİ UÇAKLA GİTTİ

Resmi uçakla Libya’ya giden Dendias, uluslararası tanıması bulunmayan Hafter’in desteklediği Libya Temsilciler Meclisi’nin Başbakanı Abdullah el-Thanni ve Dışişleri Bakanı Abdulhadi el Huvaij ile de görüştü. Ziyarete ilişkin açıklamada Dendias, Libya meşru yönetiminin Türkiye ile yaptığı anlaşmanın Libya’nın birliği ve bölge için tehdit olduğunu öne sürdü. Dendias, Bingazi’den sonra ise Kahire’ye geçerek Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile görüştü. Türkiye’nin Fayiz es Serrac liderliğindeki UMH ile işbirliği yapmasının ardından Yunanistan Hafter’e açık destek veriyor. Atina bu çerçevede UMH’nin Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus’u sınırdışı etti.

ATİNA’NIN UMUDU

Yunanistan, Libya’da iktidar değişikliği halinde Türkiye ile yapılan mutabakat muhtırasının işlevselliğini yitireceğini umut ediyor. Mutabakat muhtırası, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Mısır ve İsrail ile birlikte Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de saf dışı bırakma hayallerini suya düşürdü.

Bilgi notu

Libya’da çift yönetim bulunuyor. Türkiye’nin iki mutabakat imzaladığı Libya Mutabakat Hükümeti Trablus’ta konuşlu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Bingazi’de ise uluslararası tanıması olmayan Libya Temsilciler Meclisi bulunuyor. Eski General Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu ise Temsilciler Meclisi’ne destek veriyor.