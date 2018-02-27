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    Çipras, kira ödeneği alan zengin bakanları kovdu

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    27.02.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’da “ilk defa sol” sloganı ile 2015’de iktidara gelen Başbakan Aleksis Çipras, ülkenin ekonomik kriz içinde bulunduğu bir dönemde  büyük bir servetin sahibi olmasına rağmen devletten ayda 1.000 euro kira ödeneği aldığı ortaya çıkan  Çalışma Bakanı Rania Andonopulu’yu (57) görevinden aldı. Çipras hemen ardından da, Andonopulu’nun eşi Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriu’nun (72) istifasını kabul etti.

    KARI-KOCA BAKANLAR

    İktidar Partisi Radikal Sol Koalisyon’da (SYRİZA) uzun yıllar ABD’de yaşadığı için lakabı “New York’lu” olan Andonopulu, 2015 seçimlerinde kontenjan listesinden ilk kez milletvekili seçildi. Çipras da kurduğu ilk kabinede işsizlik oranını düşürmesi görevi ile Andonopulu’yu Çalışma Bakan Yardımcılığı’na atadı. Andonopulu’nun eşi  Dimitri Papadimitriu da Ekonomi ve Kalkınma Bakanı oldu.

    Çipras, kira ödeneği alan zengin bakanları kovdu
    Rania Andonopulu

    GÖREVİNDE BAŞARILIYDI

    ABD’de çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde çalışan Andonopulu, 37 yıl sonra Yunanistan’a döndü. Göreve başladığında yüzde 27 olan işşislik oranının 2.5 yıl içinde  yüzde 22-23’e düşmesinde önemli rol oynadı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği için de mücedele etti.

    3 MİLYON DOLAR NAKİT... ADADA VİLLA

    Andononopulu-Papadimitriu çifti ,  aynı zamanda “hükümetin en zengin bakanları” olarak da biliniyordu.

    Çiftin, yaklaşık 500 bin dolar yıllık geliri, bankalarda 3 milyon dolar parası, ABD’de dairesi ve Siros adasında da çok lüks villası bulunuyor.

    Atina’ya döndükten sonra bakan ve milletvekili maaşlarından gelirleri ise ayda 10 bin euro’yu geçiyordu.     

     1000 EURO KİRA ÖDENEĞİ-

    Andonopulu, Atina’nın Nişantaşı’sı sayılan Kolonaki semtinde tuttuğu lüks dairenin kirasının bir bölümünü karşılamak için, Çipras hükümeti’nin Atina’da kendi evleri olmayan bakanlara ayda 1.000 euro’ya kadar ödenek yapılmasını öngören 4336/2015  sayılı yasadan yararlandı.

    Yunan medyası, Çalışma Bakan Yardımcısı’nın büyük bir servete sahip olmasına rağmen, devletten kira ödeneği aldığını ortaya çıkarınca, Başbakan Çipras çok zor durumda kaldı. Kira ödeneğinin otomatik olarak değil başvuru sonucunda alınması da durumu daha sorunlu hale getirdi.

    Çipras, kira ödeneği alan zengin bakanları kovdu
    Dimitri Papadimitriu

     “YASAL OLAN AYNI ZAMANDA ETİK DE DEĞİLDİR”  

    Çipras, yakın arkadaşı olan Andonopulu’yu arayarak rahatsızlığını dile getirdi ve “gerekeni yapmasını” söyledi. Bugüne kadar aldığı kira ödeneklerini iade edeceğini açıklayan Andonopulu, birkaç saatliğine istifa etmemekte direndi. Aynı saatlerde, sadece muhalefet değil iktidar partisi SYRİZA’dan da “Yasal olan bir şey, aynı zamanda etik olduğu anlamına gelmez. Derhal istifa etmeli” sesleri yükseldi.

    Başbakanlıktan pazartesi gecesi “Çalışma Bakan Yardımcısının istifası kabul edildi” açıklaması yapıldı. Çipras, istifa etmemekte direnen Andonopulu’yu görevden almıştı.

    EŞİ DE İSTİFA ETTİ

    Eşinin görevden alınması Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriu’ya istifadan başka seçenek bırakmadı. Yunan bakan özel nedenleri gerekçe göstererek istifasını sundu. Başbakan Çipras da bu istifayı derhal kabul etti.

     

     

     

     

    Etiketler: yunan bakan , istifa , kira , zengin
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