Yunan askerlere tahliye yok
EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ve astsubay çavuş Dimitris Kouklazis (29), her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı.
Duruşmada askerlerin avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Edirne 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi. Kararda “Mesleği askerlik olan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi nedeniyle şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına” denildi.
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Mitretodis ile Kouklazis, 1 Mart’ta, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince gözaltına alınarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.
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