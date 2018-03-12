Yunan askerler için destek gösterisi
Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Kumçiftlik (Orestiada) bölgesinde Türkiye’ye girmeleri üzerine tutuklanan 2 Yunan askeri için destek gösterisi düzenlendi. 30 Yunan bisikletçi Kumçiftlik ile sınıra 1 km mesafedeki Kastanies köyü arasında pedal çevirdi.
TURİZM BOYKOTU: Kumçiftlik Belediye Başkanı Vasilis Mavridis, 1 Mart öncesinde günde en az 400-500 kişinin Edirne’ye gittiğini, haftasonları bu sayının bini aştığını belirterek “Bu sayı 1 Mart sonrası neredeyse sıfıra düştü. Halk boykota tamamen uyuyor. Zaten kan ağlayan Edirne esnafı için üzücü bir gelişme” dedi.
YUNAN KOMUTAN SINIRDA: Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, önceki akşam Meriç sınırında Kastanies köyündeki Yunan askerlerini teftiş etti. Stefanis, kışlada geceledi ve askerlerle sınırda devriye
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